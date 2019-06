Loto du patrimoine 2019 : un site retenu dans le Rhône, 13 dans la région

Dans le Rhône, le domaine Dupoizat à Saint-Symphorien-d’Ozon (69) a été choisi parmi les 121 monuments de France et les 13 d'Auvergne-Rhône-Alpes sélectionné pour le loto du patrimoine 2019.

En tout, 121 monuments en France vont se partager les 13 millions d'euros de la 2e édition du loto du patrimoine. Un jeu spécialement dédié à la restauration des sites emblématiques du patrimoine français. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 13 lieux ont été choisis, dont un dans le Rhône. Il s'agit du domaine Dupoizat à Saint-Symphorien-d’Ozon (69). Un site compose de 3 bâtiments (une maison de maître, une orangerie agrandie par une première usine et une écurie abritant le logement du jardinier) organisés autour d'une cour, au sein d'un parc arboré de 1,5 hectare. Propriété de la commune qui souhaite ouvrir la maison de maître au public, les travaux porteront sur la restauration des planchers, l'isolation et le chauffage des pièces, l'installation électrique, les réseaux (eau, gaz, électricité, assainissement), la remise aux normes et une transformation des lieux pour créer deux salles d'exposition. Une fois les travaux terminés, un pôle jeunesse devrait s'installer dans l'orangerie avec le centre de loisirs et un centre des expositions et centres patrimonial dans la maison.

Parmi les autres sites, on retrouve la Cuivrerie de Cerdon (Ain), la Tuilerie de Lenax (Allier), le Moulin Dupuy à Saint-André-Lachamp (Ardèche), la Maison Buc à Laroquebrou (Cantal), le Château de la Touche (Drôme), la Villa La Casamaures à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), le Château de Jarnosse (Loire), Église Saint-Hilaire et Saint-Roch à Beaumont (Haute-Loire), Viaduc des Fades (Puy-de-Dôme), Collège des Jésuites à Billom (Puy-de-Dôme), Église Saint-Saturnin à Saint-Sorlin-d’Arves (Savoie), Château de Ripaille à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).