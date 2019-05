Le week-end des gladiateurs de Saint-Romain-en-Gal reporté

Selon Le Progrès, le week-end des gladiateurs de Saint-Romain-en-Gal est reporté en raison des incertitudes météorologiques.

L’idée est aussi originale qu’intéressante : se mettre dans la peau d’un gladiateur antique pendant 48 heures. Pour autant, à cause d’une météo incertaine, l’évènement a été reporté au 18 et 19 mai prochain. C’est le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal qui organise ce curieux rassemblement, un stage de tout un week-end unique en France pour ceux qui souhaiteraient se retrouver au plus près des conditions de vie des gladiateurs d’il y a plus de deux mille ans. La Pax Augusta, troupe de reconstitution historique lyonnaise mènera la danse pour coller un maximum à la réalité historique. Les participants seront installés sur un site archéologique, mangeront un menu antique et s’entraîneront au combat comme ont pu le faire ces guerriers d'un autre âge. Attention, pour les intéressés il n'y a que 15 places.