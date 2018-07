Le programme de la nuit du Festival Lumière enfin connu et c'est épique

La dixième édition du festival Lumière n'avait pas encore dévoilé tout son programme. Il manquait notamment les films qui allaient être diffusés lors de la traditionnelle nuit à la halle Tony-Garnier. La sélection est enfin connue, elle est dense et surtout épique !

Hobbits, elfes, nains et humains, tous seront unis pour défaire Sauron dans la halle Tony-Garnier durant la nuit du samedi 20 au dimanche 21 octobre 2018. Pour sa dixième édition, le festival Lumière programme une nuit dédiée à la trilogie du Seigneur des anneaux, en version longue. A partir de 19 heures, plus de dix heures de batailles épiques s’enchaîneront sur écran géant avec La Communauté de l'anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Dortoir, bar à bière, restauration seront proposés sur place, et le petit déjeuner sera offert au petit matin. Les réservations sont ouvertes dès à présent.

Nuit Seigneur des anneaux, samedi 20 octobre 2018, 15 euros, 13 euros pour les étudiants et accrédités.