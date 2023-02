Le Marathon d'écriture de Lyon est lancé !

Ecrire un scénario en 45 heures chrono. C'est l'idée de cette épreuve de course à plume.

On connaissait le Marathon de Lyon (qui se déroulera en octobre prochain entre Rhône et Saône), certains voraces se réunissent chaque année pour le Marathon du Mâchon, à Ternay (à quelques pralines de Lyon, d'autres (ou les mêmes) optent pour le Marathon de la bière, en mai, à Montbrison (dans la Loire) et d'autres encore (pas sûr que ce soit les mêmes) s'inscriront pour le Marathon d'écriture de Lyon. Pas de dossard ni de serviette au cou, mais une plume à la main.

Le feu vert pour s'inscrire à la première édition du Marathon d'écriture de Lyon vient d'être donné. Organisé par l'association le Septième Scénar (qui rassemble des scénaristes rhônalpins depuis 2022), l'événement s'inspire du modèle du Festival international des scénaristes et compositeurs de Valence. Le Marathon d'écriture tiendra sa première édition dans les locaux de Pôle Pixel à Villeurbanne du 28 au 30 avril. Le marathon sélectionne dix auteurs aurhalpins. Les auteurs des projets sélectionnés recevront un formulaire d’invitation.

45 h, plume et ravitos

Les candidats sélectionnés auront 45 heures pour écrire un scénario sur le thème imposé, lors de l'ouverture du marathon. Chacun des candidats disposera du soutien d'un parrain ou d'une marraine pour aider à faire avancer le projet. Pour espérer remporter le prix, les participants doivent fournir entre huit et 12 pages.

Les scénarios seront ensuite présentés à un jury composé de trois professionnels du cinéma français, qui remettra le prix du meilleur scénario au lauréat du marathon lors d'une soirée organisée à Lyon.

Le gagnant du concours sera récompensé le 5 mai et recevra une accréditation à l'espace bleu du festival international des scénaristes et compositeurs de Valence, ainsi qu'un stage au choix de l'auteur avec les Artisans de la Fiction.

