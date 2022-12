La Maîtrise de l’Opéra chante Noël en bilingue !

Comme chaque fin d’année, la Maîtrise de l’Opéra de Lyon fête Noël à sa façon : en chœur et en chansons à la basilique Saint-Bonaventure.

Sous la direction de Karine Locatelli, leur cheffe de chœur, les enfants et adolescents de la formation interpréteront un répertoire composé de carols, et chants célèbres en français (Bizet) et en anglais (Copland, Bernstein, Holst…).

À noter que le compositeur britannique Benjamin Britten sera tout particulièrement à l’honneur avec A Ceremony of Carols, op. 28 et la Sérénade, op. 31 au programme de ces deux récitals jumeaux.

La Maîtrise chante Noël – Dimanche 11 à 16 h et samedi 17 décembre à 19 h. Basilique Saint-Bonaventure, Lyon 2e