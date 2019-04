La maison de rêve de Thom Yorke et des sœurs Labèque à l’Auditorium lundi

Katia et Marielle Labèque avec les guitaristes David Chalmin et Bryce Dessner © Brigitte Lacombe / Thom Yorke © Greg Williams (montage LC)

Katia et Marielle Labèque reviennent en terres minimalistes en compagnie d’une star du rock : Thom Yorke, le chanteur de Radiohead.

Deuxième round pour les sœurs dualistes du piano voyageur en terres minimalistes : après un premier volet d’hommage aux pionniers du courant minimaliste en 2015 (Terry Riley, Philip Glass, John Cage…), Marielle et Katia Labèque nous ont concocté un second programme davantage tourné vers la relève américaine (David Lang, Caroline Shaw, Bryce Dessner, Timo Andres). Accompagnées par leurs complices guitaristes David Chalmin et Bryce Dessner, les deux concertistes installeront leurs engins à queue ce lundi sur la scène de l’Auditorium le temps d’un concert événement qui verra la création mondiale de deux compositions spéciales de la rock star Thom Yorke. Le chanteur du groupe culte Radiohead sera présent à l’occasion de ce concert lyonnais et interprétera lui-même ses œuvres aux côtés des pianistes, avant de clore le spectacle au micro pour une nouvelle chanson exclusive. De quoi rameuter un public issu d’horizons très divers.

Katia & Marielle Labèque + Thom Yorke / Minimalist Dream House #2 – Lundi 8 avril à 20h à l’Auditorium de Lyon – COMPLET

[Article publié dans Lyon Capitale n° 787 – Avril 2019]