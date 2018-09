Insoupçonnable : TF1 adapte la série The Fall à Lyon

À partir du 13 septembre, TF1 diffusera sa série Insoupçonnable qui se déroule à Lyon. Il s'agit d'une adaptation française de la série britannique The Fall, déjà disponible sur Netflix.

Les rues de Belfast remplacées par celles de Lyon : avec Insoupçonnable, TF1 adapte la série britannique The Fall en déplaçant l'action entre Rhône et Saône. Dès le début, le spectateur découvrira l'identité d'un tueur en série, bon père de famille le jour, psychopathe la nuit. Chloé Fisher, jouée par Emmanuelle Seigner, est envoyée en mission à Lyon pour tenter de percer le mystère entourant le meurtre de la belle-fille d'un puissant député. Les Lyonnais pourront s'amuser à retrouver les rues de leur ville durant les 10 épisodes de 52 minutes de la série. Quant à ceux qui ont déjà vu The Fall, à moins de vouloir jouer au jeu des sept différences, ils pourront passer leur chemin, la série française étant une copie, quasiment à la scène près, selon les premières critiques. Pour ceux qui ne voudraient pas attendre la diffusion de tous les épisodes d'Insoupçonnable pour connaître la fin de l'intrigue, les trois saisons de The Fall avec Gillian Anderson sont disponibles sur Netflix.