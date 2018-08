Il y a 20 ans : "Petites perles de culture"

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - Alors qu'à droite, les réactions fusaient pour s'opposer à la Biennale de la Danse, le night-club B-52 fermait ses portes. Le réseau TCL, lui, ouvrait les siennes à l'innovation et au progrès.

L'annonce de la Biennale de la Danse mettait en lumière de nombreuses réactions. Par l’intermédiaire d'Hervé Mariton et Pierre Vial, la droite extrême et l'extrême droite de la région s'opposaient à sa tenue. L'occasion, une fois encore, de susciter de nombreuses réactions comme celle de Guy Darmet, le directeur de la Biennale qui disait "c'est la France riche de sa diversité multicolore qui gagnera encore". Au même moment, le réseau TCL se projetait dans l'avenir alors que la night-club du B-52 n'appartenait plus qu'au passé.