Il y a 20 ans : Les guerres froides de Belley

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - zoom sur la politique manichéenne de Millon en tant que maire de Belley depuis 21 ans.

Son alliance avec le FN depuis le 20 mars 1998 accentue les divisions entre les habitants de cette ville gouvernée par la droite catholique depuis de nombreuses années. L' "affaire Belley" et l'enterrement du général Buis font partie des exemples qui prouvent la mauvaise position de ce maire quelque peu manichéen. Sur le volet régional, les bourses de formation à l'étranger ont été votées via l'appui important du FN qui en a profité pour imposer ses conditions, et ce, malgré la confusion générale chez les élus et les étudiants.

En juin 1998, Lyon Capitale fait découvrir aux lecteurs que le député-maire de Lyon Charles Millon est également maire de la ville de Belley, dans l'Ain, depuis 21 ans.