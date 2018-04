Il y a 20 ans : Le "bug" du don du sang

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale – En avril 1998, quelques années après le scandale du sang contaminé, le Centre de transfusion sanguine de Lyon fait face à un problème informatique et s'inquiète pour ses stocks.

En avril 1998, Bernard Kouchner, alors secrétaire d'État à la Santé, lance la semaine nationale du don du sang pour remplir des stocks exsangues. Mais à Lyon, ces stocks affrontent un autre problème : le logiciel permettant la vérification de la séronégativité des dons a subi un bug et rendu deux conclusions contradictoires. Les centres de transfusions lyonnais doivent alors tester à nouveau tous leurs échantillons, mettant en difficulté la collecte des dons et ternissant un peu plus l'image d'une institution secouée par le scandale du sang contaminé qui a éclaté quelques années plus tôt.