Il nuovo maestro de l'Orchestre national de Lyon

C’est l’ouverture de saison à l’Auditorium et l’occasion pour le public lyonnais de découvrir à l’œuvre le nouveau directeur musical de l’Orchestre national de Lyon (ONL).

C’est la rentrée ! Et comme le veut la tradition, il faut marquer le coup. Sauf que cette année, c’est un nouveau visage que le public de l’Auditorium découvrira, baguette à la main, faisant face à l’orchestre. À 44 ans, Nikolaj Szeps-Znaider peut être considéré comme un jeune chef mais son curriculum vitæ est des plus garnis. Autant au violon (qu’il pratique en soliste au niveau international) qu’à la direction, à laquelle il se consacre depuis plusieurs années. Nommé officiellement le 3 décembre 2018 par Gérard Collomb – qui vantait la saison dernière en conférence de presse ses talents de flûtiste (sic) –, cet Israélo-Danois succède donc à Leonard Slatkin à la direction musicale de l’ONL. Et l’on doit bien lui reconnaître un certain panache puisque dans le cadre de ce concert de rentrée qui fera office de présentation au public lyonnais, Szeps-Znaider place la barre très très haut. C’est en effet dans un programme des plus exigeant que nous pourrons juger sur pièce la pertinence de ce choix et ce, à la fois du fait de la toute beauté de l’œuvre orchestrale de Richard Strauss mais également du fait de sa difficulté d’exécution. Réjouissons-nous donc de réentendre les sublimes Quatre derniers lieder du compositeur allemand – chantés pour l’occasion par la soprano Genia Kühmeier, une œuvre radicale et époustouflante de beauté. Le poème symphonique Une Vie de Héros (du même Richard Strauss) sera également au programme de ce tour de force, introduit de l’Ouverture de Tannhäuser de Richard Wagner.

À noter qu’entre les deux représentations de ce programme d’ouverture de saison, Szeps-Znaider assurera également un concert Expresso baptisé Wagner en 55 minutes chrono et intégralement consacré au compositeur de la tétralogie… En voilà un décidément qui n’a pas froid aux yeux.

Concert d’ouverture, Nikolaj Szeps-Znaider. Jeudi 26 à 20 h et samedi 28 septembre à 18 h. Concert Expresso. Vendredi 27 septembre à 15 h à l’Auditorium de Lyon.