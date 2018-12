Histoire de l’opéra de Lyon – muse perdue et salle maudite

Mélange de classicisme et de modernité, l’opéra de Lyon n’est pourtant pas le premier apparu dans la ville. Comment est-il arrivé à côté des Terreaux, avec ses huit muses qui dérogent à la mythologie ?

Le premier opéra de Lyon est né administrativement en. Il s’est installé un an plus tard à l’angle de la rue du Garet et de la rue Pizay, non loin de celui que nous connaissons aujourd’hui. Son histoire est celle d’un terrible échec. Il est fondé par Jean-Pierre Legay, jeune musicien de trente ans qui monnaye le droit de jouer des opéras de Lully à Lyon, en échange de deux mille livres par an. Après un début flamboyant, les Lyonnais boudent la nouveauté. Jean-Pierre Legay perd des sommes importantes et, en 1689, un incendie tue définitivement son initiative. Une forme de malédiction va toucher pendant des siècles tous les établissements qui ouvriront dans la ville. Quand ce n’est pas la faillite à cause du désintérêt des Lyonnais qui met fin aux aventures, ce sont les incendies.