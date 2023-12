Un nouveau spectacle lumineux s'installe à Lyon, proposant un voyage envoûtant à travers les saisons sur des airs de Vivaldi.

Depuis le 16 décembre, le spectacle Enlightment a investi le Palais de la Bourse de Lyon pour sa première en France. Cette expérience sonore et lumineuse propose aux Lyonnais de redécouvrir le bâtiment sous un nouveau jour. Arrivé tout droit de Zurich, l'évènement phénomène est proposé par Immersive Fever et le collectif Projektil.

Un spectacle technique poussé

Alors que la Fête des lumières s'est récemment achevée, Enlightment est une façon de prolonger les illuminations dans un cadre majestueux. Pendant 30 minutes, les visiteurs peuvent observer d'impressionnants jeux de lumière qui plongent le Palais de la Bourse dans une atmosphère inédite. Des tableaux visuels et musicaux défilent ainsi sur le plafond, les murs et colonnes du bâtiment. Le spectacle, qui porte sur les quatre saisons, est d'ailleurs accompagné des airs emblématiques du compositeur Antonio Vivaldi.

Enlightment, visuel d'illustration © Immersive Fever

Cette expérience est notamment rendue possible grâce à l'utilisation de technologies avancées. Les organisateurs indiquent avoir scanné la salle, qui a ensuite été modélisée en 3D pour ajuster au mieux les projections lumineuses. "L'ensemble du plafond, murs, balcons et autres structures ont été préalablement mesurés, calculés et dimensionnés afin que la projection s'adapte parfaitement et mette en valeur l’architecture du bâtiment".

À noter que le prix d'entrée minimum est de 11,50 euros et que l'expérience est accessible aux adultes comme aux enfants, ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite. Les informations pratiques et la billetterie sont à retrouver sur le site de l'évènement.

