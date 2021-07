Danse, cirque et concerts au fort de Bron : un festival spectaculaire !

Conçu comme un rendez-vous estival et familial, imaginé par le chorégraphe Mourad Merzouki, Fort en Scènes reprend ses quartiers au fort de Bron pendant quatre jours.

Quoi de mieux après tous ces mois difficiles que de se retrouver au fort de Bron pour savourer en plein air des spectacles et des repas avec des artistes venus d’horizons différents ?

Mourad Merzouki nous propose une programmation qui devrait réunir tous les publics. En 1995, Miossec publie Boire, un disque dont le style et les mots inspireront Alain Bashung, Jane Birkin ou encore Stephan Eicher. Le chanteur fait une escale exceptionnelle à Bron avec cet opus réédité dans son intégralité, augmenté de nouvelles chansons.

La compagnie The Rat Pack débarque avec Speakeasy, une histoire composée de numéros de cirque époustouflants mis en musique par le groupe Chinese Man. Sur fond de films de gangsters et au cœur d’une scénographie recréant un bar clandestin des années 1930 à New York, ils embarquent le public dans une histoire de jalousie qui sera prétexte à démontrer leurs talents mêlant danse, acrobatie, mât chinois et cerceau aérien.

En préambule au spectacle, la compagnie a invité la French Freerun Family, le collectif de freerunners le plus titré de France. Ils transformeront le fort de Bron en un terrain de jeux fait de courses folles et de sauts périlleux avec la complicité de danseurs.

En dehors de ces rendez-vous phares, Fort en Scènes propose une série de concerts gratuits pour faire découvrir les artistes locaux sans oublier d’offrir au public après chaque spectacle une piste de danse ambiancée par les platines des artistes du label Chinese Man Records. De quoi prolonger joyeusement ces soirées d’été !

Fort en Scènes – Du 8 au 11 juillet – Fort de Bron – www.pole-en-scenes.com