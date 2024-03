Cyrano Project : nouvelle tournée de panache à la Comédie-Odéon

Jérôme Sauvion revient pour un seul-en-scène à ne rater sous aucun prétexte.

Dans Cyrano Project, de nouveau repris par la Comédie-Odéon après l’immense succès connu lors des deux saisons dernières, Jérôme Sauvion nous confronte à un metteur en scène abandonné de tous (régisseur, comédiens, épouse, producteur…) qui s’entête, pour notre plus grand bonheur, à jouer le chef-d’œuvre d’Edmond Rostand, Cyrano.

Tout seul, il se glisse dans la peau des différents personnages de la pièce avec une aisance stupéfiante. On est à la fois ému par la partition de Rostand, dont on ne se lasse pas, et bluffé par la performance du comédien.

Cyrano Project – Du 19 au 30 mars à la Comédie-Odéon