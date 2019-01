Contes de ma mère l’Oye & autres spectacles à voir avec des enfants à Lyon

Ce mois-ci, sur les scènes “junior” lyonnaises, on croisera des gangsters, des sorcières, la Belle au bois dormant et un astrophysicien qui a perdu la mémoire. Cirque, magie et marionnettes sont au menu.

Cirque easy

La scène ressemble à un bar clandestin au temps de la Prohibition (speakeasy) et les personnages sont hauts en couleur. Il y a le chef de la mafia, sa femme et son homme de main, la pin-up, le barman et le malfrat. Pour un peu, on se croirait dans un film de gangsters des années 1930. Avec une différence notable : les membres de cette joyeuse équipe sont tous acrobates et danseurs, et maîtrisent les disciplines du nouveau cirque : roue Cyr, mât chinois, cerceau aérien… Les acrobaties s’enchaînent et se mêlent au bruit des coups de feu et à l’odeur de l’alcool prohibé. Impressionnant et plein d’humour !

Speakeasy / À partir de 8 ans – Vendredi 1er février à 20h au théâtre de Vénissieux

Marionnettes de ma mère l’Oye

Pour son tout nouveau spectacle, Émilie Valantin a choisi d’adapter, à sa façon, les Contes de ma mère l’Oye de Charles Perrault. Au son d’une impressionnante vielle, les marionnettes s’activent, tantôt sur le devant de la scène, tantôt en ombres chinoises, pour interpréter La Belle au bois dormant, Le Petit Poucet et Les Fées. Un spectacle enchanteur qui plaira aux grands comme aux petits.

NB : Vous pourrez, si vous le souhaitez, visiter gratuitement le musée des Arts de la marionnette le jour de la représentation.

Les Contes de ma mère l’Oye / À partir de 4 ans – Samedi 9 février à 16h30 à l’auditorium des musées Gadagne

Histoire de sorcières

Dans la famille de Verte, on est sorcière de mère en fille. Seulement voilà, la petite Verte, 11 ans, n’a aucune attirance pour la sorcellerie. Pis, tout ce qu’elle souhaite, c’est être comme les autres et avoir une vie normale. En désespoir de cause, sa mère confie la fillette à sa grand-mère, Anastabotte, en espérant qu’elle arrive à lui transmettre le métier. Rapidement, Verte s’avère très douée… Mise en scène par Léna Bréban et Alexandre Zambeaux, cette pièce (adaptée d’un roman de Marie Desplechin publié à L’École des Loisirs) aborde avec humour et délicatesse les thèmes des origines, de la transmission, de l’identité… Un spectacle enjoué, pimenté par de la magie et des effets spéciaux.

Verte / À partir de 6 ans – Samedi 16 février à 15h au théâtre de Villefranche

Conte initiatique

C’est l’histoire d’un astrophysicien qu’une petite fille va faire grandir. Au cours de leur rencontre, la petite, du haut de ses 7 ans, questionne inlassablement le scientifique sur l’univers et ses mystères, les planètes, le Soleil, les trous noirs… Ce dernier lui répond, n’hésitant pas à partager ses connaissances. Une grosse tempête survient, et l’astrophysicien perd la mémoire. Inversant les rôles, l’enfant devient alors son guide, l’invitant à un véritable voyage intérieur à la rencontre de ses états d’âme, de ses peurs, bref, de lui-même… Poétique et instructif !

L’AstroMinotaure / À partir de 6 ans – Les 20, 23 et 28 février et les 1er et 2 mars à 17h, à L’Accessoire (Lyon 1er)