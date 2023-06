Concert classique : la der des ders pour Szeps-Znaider

En guise de bouquet final de la saison à l’Auditorium, Nikolaj Szeps-Znaider nous gratifie d’un dernier concert avant l’été. Et autant dire que le chef israélo-danois ne prend pas de gros risques à l’heure de s’assurer les applaudissements de fin de spectacle (et de saison).

C’est bien avec la 9e Symphonie de Beethoven que Szeps-Znaider s’apprête à boucler la boucle. Une sortie d’autant plus spectaculaire et grandiose – pour le chef et l’Orchestre national de Lyon – que l’ultime symphonie de Beethoven, forte d’une densité et d’une durée substantielle, s’achève par le tube parmi les tubes : son fameux finale dans lequel le compositeur fait appel au chœur en reprenant le texte de l’Ode à la Joie du poète Schiller.

L’hymne officiel de l’Union européenne

Comme pour parachever son magnum opus, Beethoven y introduit une petite mélodie qui lui trottait dans la tête depuis longtemps, au point qu’on en trouve des citations dans plusieurs œuvres antérieures et même des bribes dans un offertoire de Mozart !

Ce thème (Hymne à la joie) deviendra évidemment célèbre, jusqu’à devenir l’hymne officiel de l’Union européenne.

À noter que le programme débutera par des extraits de Des Knaben Wunderhorn, un recueil de lieder pour voix et orchestre, de Gustav Mahler afin de mettre un peu plus à contribution les solistes mobilisés aux côtés de l’ONL.

Beethoven, Symphonie n° 9 –Jeudi 15 à 20 h et samedi 17 juin à 18 h, à l’Auditorium de Lyon