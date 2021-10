Concert à Lyon : Bal folk à l’époque baroque à la chapelle de la Trinité

Avec The Queen’s Delight, les Musiciens de Saint-Julien sont de retour, forts de leurs accointances virevoltantes avec la musique à danser.

Grounds, jigs, contredanses, mais également ballades chantées : c’est toute la sophistication et la richesse des musiques d’inspiration populaire dans l’Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles que ce programme baptisé The Queen’s Delight se promet de magnifier.

À l’aide d’un instrumentarium léger et coloré – violon, viole de gambe, harpe, archiluth et cistre, sans oublier les flûtes de toutes sortes dont le chef François Lazarevitch demeure un virtuose –, le jeune et fougueux ensemble nous ravira des mélodies et rythmiques iodées d’outre-Manche tout en s’adjoignant les services, pour les pièces chantées, de la mezzo-soprano Fiona McGown et du baryton Enea Sorini.

