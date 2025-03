Concert  à l’Épicerie Moderne : comment est votre Porridge ?

Ce sera sans doute l’une des belles sensations indés de ce début d’année que la venue du groupe Porridge Radio à l’Épicerie Moderne, qui vient d’annoncer sa séparation après leur tournée française.

Le groupe de Brighton, Porridge Radio, sorte de pendant anglais de Big Thief (la chanteuse Dana Margolin a quelque chose dans la voix de son homologue Adrianne Lenker) seront à Feyzin le 25 mars. Leur très beau Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me officie reste, dans le genre slacker/sadcore, cette petite douceur qui accompagne si bien les dépressions ayant une fâcheuse tendance à rester sur l’estomac. Un peu comme le porridge.

Porridge Radio – Le 25 mars à l’Épicerie Moderne