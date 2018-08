Cinéma sous les étoiles : “La La Land” le 16 août à la Feyssine

La comédie musicale La La Land de Damien Chazelle sera projetée sur écran géant ce jeudi 16 août au parc de la Feyssine de Villeurbanne. Un événement entièrement gratuit.

8e et dernière séance. Le programme “Cinéma sous les étoiles”, organisé par la mairie et différents centres sociaux de la ville de Villeurbanne, touche à sa fin. Pour clôturer cette édition en beauté, un écran géant est installé dans le décor naturel du parc de la Feyssine. Dès la tombée de la nuit, les adeptes du cinéma en plein air pourront visionner, ce jeudi 16 août à 21h15, la comédie musicale “La La Land” de Damien Chazelle. Sortie en 2016, elle remporte un record historique de sept récompenses lors de la 74e cérémonie des Golden Globes et six trophées lors de la cérémonie des Oscars de 2017. Présentant des acteurs tels qu’Emma Stone et Ryan Gosling, ce film à succès sera retransmis en version originale et sous-titrée en français, sous les étoiles du parc de la Feyssine.

Informations pratiques :

Évènement gratuit

Jeudi 16 août 2018 à 21h15

Parc de la Feyssine

Avenue Monin, La Doua