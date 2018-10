Cendrillon et autres spectacles à voir avec des enfants en octobre à Lyon

Des petites filles qui disent non, des loups qui hurlent, un professeur au projet fou et des journaux qui volent… Les scènes lyonnaises nous entraînent ce mois-ci dans les contes et les illusions.

Conte des temps modernes

À mi-chemin entre Le Petit Chaperon rouge, Blanche-Neige et Le Petit Poucet, La petite fille qui disait non est bien un conte. Marie, l’enfant sage, Jeanne, sa maman, la grand-mère, un loup qui vit dans la forêt… Tous les ingrédients sont réunis. Mais cette histoire est avant tout celle d’une petite fille qui grandit, s’émancipe et s’affranchit de l’autorité parentale. Chaque semaine, Marie rend visite à sa grand-mère. Sur les conseils de sa mère, elle fait un détour pour éviter la cité-forêt. Mais ce qui devait arriver arrive. Un jour, Marie désobéit : elle prend le chemin le plus court, celui qui rentre dans la cité…

La petite fille qui disait non – À partir de 8 ans

Mardi 16, jeudi 17 et vendredi 19 octobre à 19h30, samedi 20 à 16h, au théâtre de la Croix-Rousse

–> Bord de scène : rencontre avec l’équipe à l’issue du spectacle, le 17 octobre

Illusions d’optique

Costume gris, chemise noire. Voilà la sobriété avec laquelle les deux magiciens se présentent sur scène. Sobriété qui ne laisse en rien présager la folie dans laquelle ils nous plongent : effets d’illusion, magie nouvelle, mais aussi théâtre gestuel, nouveau cirque… Les deux illusionnistes utilisent tous les arts pour se jouer de nous et nous tromper. Les objets du quotidien apparaissent et disparaissent sous nos yeux, prennent feu, les décors bougent, les journaux volent…

NB : Un atelier d’initiation à la magie parents/enfants, suivi d’un goûter, est proposé avant la représentation du 20 octobre. De quoi mettre dans l’ambiance !

CloC – À partir de 8 ans

Mercredi 17 octobre à 19h30 et samedi 20 à 17h au théâtre de Villefranche

–> Initiation à la magie, samedi 20 sur inscription

Dans le labo du professeur Z…

C’est la nuit, les loups hurlent. Dans son laboratoire, le professeur Zhöpfermonstertanz, plus simplement surnommé professeur Z, travaille sans relâche. Son rêve le plus fou : mettre au point une créature parfaite, qui pourrait bien remplacer Igor, son assistant dévoué. Évidemment, ce dernier mettra tout en œuvre au cours de cette nuit pour faire échouer le projet de son maître. Si, dans cette histoire, on parle des mystères de la vie et de la mort, on s’amuse surtout à la vue des aventures fantasques de ce savant fou aux prises avec les aléas de la création.

–> Autour du spectacle, plusieurs animations sont proposées : atelier marionnettes (le 17), visite du théâtre (le 22), questions-réponses avec les artistes (le 23)…

Z ou La fantasque mais véritable histoire du professeur Zhöpfermonstertanz – À partir de 5 ans

Mardi 23 octobre à 16h et19h, mercredi 24 à 16h, au théâtre de la Renaissance (Oullins)

Cendrillon face à son destin

Tiré du conte de Charles Perrault, ce Cendrillon-là a été très librement revisité par Maguy Marin en 1985, pour le ballet de l’Opéra de Lyon. Les danseurs aux costumes colorés et masques joufflus enchaînent les mouvements tantôt poétiques, tantôt maladroits et saccadés, au son de la musique envoûtante de Serge Prokofiev. Loin d’être résignée, la pétillante Cendrillon incarne la femme qui se révolte face à l’avenir qu’on a tracé pour elle. Une belle occasion d’aller à l’opéra en famille.

Maguy Marin / Cendrillon – À partir de 6 ans

Du 30 octobre au 3 novembre à l’opéra de Lyon