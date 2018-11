Astérix le secret de la potion magique : une projection avec Astier à Lyon

Le film d'animation Astérix - Le Secret de la potion magique sera projeté en avant-première à Lyon, en présence d'Alexandre Astier et Louis Clichy.

Astérix - Le Secret de la potion magique ne sort que le 5 décembre, mais dans la capitale des trois Gaules, il sera possible de découvrir le nouveau film d'Alexandre Astier et Louis Clichy dès le dimanche 25 novembre avec une projection au Pathé Bellecour à 15h20 en présence des deux réalisateurs. Le film d'animation sera également projeté au Pathé Carré de Soie à 11h et 13h30 (sans l'équipe du film).

Dans cette nouvelle aventure, après une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix se met en quête d'un successeur. Il va chercher un jeune druide pour lui transmettre le secret de la potion magique.

Astérix - Le Secret de la potion magique, de Louis Clichy, Alexandre Astier, avec Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz... sortie prévue le 5 décembre.