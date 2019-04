Agenda : que faire à Lyon les 5, 6 et 7 avril ?

Enfin le week-end arrive ! Après une éprouvante semaine de travail (et de pluie) il est temps de se détendre. Pour les plus grands, les plus jeunes, il y’aura de quoi faire le week-end des 5, 6 et 7 avril à Lyon.

Festival des arts numériques RVBn

Le festival la Biennale des Arts Numériques RVBn revient à Bron pour sa quatrième édition. De multiples activités, prévues pour tous les âges, réparties dans 4 lieux différents. Ateliers d’initiations, expositions ou spectacles.

À noter le spectacle M.M.O. particulièrement conseillé pour une sortie familiale le dimanche 7 avril. Attention, il faut réserver avant de vous rendre sur place et certaines activités sont payantes.

Pour le spectacle M.M.O. vous trouverez des places de 10€ à 6€ pour les jeunes.

MJC Louis Aragon, 16 place Gaillard-Romanet

Médiathèque Jean Prévost 2 place Cumbernauld

Espace Albert Camus, 1 rue Maryse Bastié

Université Lyon 2, 5 avenue Pierre Mendes France

Pour réserver en ligne.

Visite nocturne en musique au Musée des Beaux-Arts de Lyon

Aaaaah ! Les nocturnes au Musée des Beaux-Arts de Lyon : l’occasion de contempler une magnifique collection d’œuvres jusqu’à 22h un vendredi soir… Eh bien le 5 avril le ravissement de vos oreilles viendra compléter celui de vos yeux. Des étudiants compositeurs de Lyon 2 vont jouer sous le regard des œuvres du musée de 18h à 22h.

5€ pour les adultes, 3€ si vous avez entre 18 et moins de 26 ans, gratuit pour les plus jeunes au 20 place des Terreaux, Lyon 1

Croix-Rousse Street Golf

Qu’évoque le golf ? Des grandes étendues d’herbes soigneusement tondues ? Un jeu qui n’est pas fait pour votre portefeuille ? Le Croix-Rousse Street Golf vous propose de casser cette image. De 10h à 19h, venez découvrir ou travailler votre swing au cours d’initiations gratuites. Vous pouvez aussi impressionner votre monde sur un parcours 6 trous à 5€.

Activités pour les enfants, Street-Art, musique, les simples spectateurs auront de quoi s’occuper.

Place de la Croix-Rousse, le 6 avril de 10h à 19h

Soirée de clôture du festival Mirage le 6 avril

Nous vous parlions du festival Mirage en début de semaine, samedi c’est déjà la fin. Et quelle meilleure fin qu’une nuit de fête et de musique électronique au Sucre. Artistes venues de Roumanie, France et États-Unis vous permettront de vous agiter jusqu’à 5h du matin.

Toute la programmation et les places (de 12 à 16€) sont disponibles ici.

50 quai Rambaud, Lyon 2

Le Marché de la Mode Vintage

Le week-end ce n’est pas seulement l’occasion de se cultiver ou de faire la fête, c’est aussi le moment du shopping ! Le Marché de la Mode Vintage s’installe pour sa 19e édition à la Sucrière. Avec 170 exposants vous aurez de quoi faire !

Attention l’accès au marché est… payant. Il faudra tout de même dépenser 5€ sur internet avant vendredi minuit ou 6€ sur place pour pouvoir dépenser son argent…

De 10h à 20h le samedi 6 avril

De 10h à 19h le dimanche 7 avril

L’adresse de la Sucrière : 49-50 quai Rambaud, 69002 Lyon

CleanWalker Lyon place Jean Jaures 10h le 7 avril

Et si ce week-end en plus de se reposer on faisait une bonne action ? L’association CleanWalker propose de faire un geste environnemental et propre. Il suffit de venir ramasser les déchets répandus sur le sol, de place Jaures au parc de Gerland, en groupe et dans la bonne humeur. Il faut d’ailleurs penser à prendre ses gants !

Le rendez-vous est donné à toutes les bonnes volontés dimanche à 10h Place Jean Jaures, Lyon 7.

Il est possible de s’inscrire gratuitement avec le lien suivant.

Se faire une tôile à l’Institut Lumière

Un dimanche après-midi au cinéma et pourquoi pas ? L’Institut Lumière de Lyon propose deux grands classiques du cinéma, chacun dans son style, pour mettre tout le monde d’accord. West Side Story, la célébrissime comédie musicale en copie restaurée à 14h30. Et Scarface, chef d’œuvre du film de gangster, également restaurée, à 17h15

Il vous en coûtera entre 5 et 7,50€.

L’Institut Lumière se trouve 25 rue du Premier Film, Lyon 3

Pour réserver vos places en lignes.