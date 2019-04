Agenda : que faire à Lyon les 26, 27 et 28 avril ?

Pas encore assez détendu à l'approche de la fin des vacances de printemps ? Les meilleures idées de sortie à Lyon et ses alentours, c'est par ici !

Les Intergalactiques : jusqu'au 30 avril

Le grand festival de SF lyonnais est de retour à Lyon et environ pour la 8e fois. Cette année c'est la thématique post-apocalyptique qui sera à l'honneur de cette édition " Chutes et apocalypses ". Table ronde, rencontre avec auteurs et vidéastes, librairie, film… Tout est fait pour connaître ce qu'il nous attend après la fin du monde…

Plusieurs lieux sont occupés par les festivaliers, en voici deux :

Cinéma Le Zola - 117 Cours Émile Zola - 69100 Villeurbanne

Bieristan - 14 Rue Paul Lafargue - 69100 Villeurbanne

http://www.intergalactiques.net/

Accrobranche de nuit : 26 avril

Amoureux de sensations fortes, direction la colline de Fourvière ! C'est là que vous attend l'accrobranche du parc France Aventures ce soir, de 18h à 21h, pour une séance nocturne. Sept parcours acrobatiques et trois tyroliennes n'attendent que vous pour passer une bonne soirée avec une vue imprenable sur Lyon.

Tarifs : 29 €, gratuit pour les moins de 4 ans et les accompagnateurs au sol. Réservation conseillée.

Parc France Aventures - Place du 158e régiment d'Infanterie 69005 Lyon

http://www.france-aventures.com/lyon-parc-loisirs-fourviere/

Collisions urbaines : 26 au 28 avril

Le temps d'un week-end, l'association Superposition, pour fêter ses trois ans, vous propose le festival Collisions urbaines.La proposition de Collisions urbaines c'est de vous faire découvrir le street-art, la musique électronique, danse actuelle…. Tout est concentré au Lyon Arts Dance Center jusqu'à 23 heures !

En prévente le pass pour 3 jours est à 5€

Lyon Arts Dance Center - 22 Passage Faugier - 69007 Lyon

https://superposition-lyon.com/module-slider/collisions-urbaines/

Journées portes ouvertes à l'Atol Golf : 27 avril

Si vous avez toujours rêvé de tester votre swing, le parc de Miribel Jonage n'attend plus que vous ce samedi. La base de loisirs Atol propose une journée entière pour découvrir le golf. De 09h à 19h, vous pourrez prendre des cours à des tarifs avantageux avant d'aller vous frotter à un parcours. Aussi au programme, des animations et un DJ.

Tarifs : 7€50 la séance d'1h30. Gratuit pour les accompagnants non participants. Places limitées à 15 personnes par session.

Parc de Miribel-Jonage

https://www.grand-parc.fr/agenda/journees-portes-ouvertes-golf

La cimenterie Ephémère : 27 avril

La Cimenterie éphémère ouvre enfin ses portes et c'est ce samedi 27 avril ! Pour l'ouverture deux événements : un marché de vente d'objet contemporain et un brunch en présence du chef Laurent Bouvier de 11h à 15h.

Les prix varient selon les événements, pour le brunch c'est de 22 à 35€.

La Cimenterie – 9001 chemin de carrières – 69250 Albigny-sur-Saône

https://www.macimenterie.com/

Lyon Bières festival : 27-28 avril

4e édition du Lyon Bières festival ! 120 brasseries sont attendues pour déguster une myriade de saveurs houblonnées différentes. Vous pourrez apprendre à brasser votre propre bière, apprendre à associer vos plats et votre boisson favorite et bien sûr, le plus important, déguster.

Profiter d’un tarif préférentiel en passant via internet : 6,50€ au lieu de 8€

Sucrière - 49-50 Quai Rambaud - 69002 Lyon

https://www.lyonbierefestival.fr/2019/#

De ferme en ferme, 19e édition : 27 et 28 avril

L'air frais de la campagne n'attend plus que vous ce weekend ! L'opération "De ferme en ferme" revient pour sa 19e édition partout en France, et donc forcément en région lyonnaise. Dans le Rhône, ce sont 22 exploitations agricoles au total qui ouvriront leurs portes à tous. L'occasion d'aller découvrir des élevages de chèvres, de vaches ou même d'escargots, mais aussi des cultures de tisane et de vin. Idéal pour petits et grands !

De 10h à 18h. Evénement gratuit. Toutes les fermes sont à retrouver ci-dessous.

https://www.defermeenferme.com/departement-69-rhone