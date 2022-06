Inspirée d’une émission à grand succès outre-Atlantique, la première compétition nationale de drag queen Deux lyonnaises en compétition.

Succès américain, l’émission aux 25 Emmy Awards, "RuPaul’s Drag Race" va voir naître son adaptation française à partir du 25 juin sur France TV Slash, le jour de la Gay Pride parisienne. "Drag Race France" fait suite à des adaptations dans déjà douze pays. Le concept, une compétition d’épreuves entre drag queens. Le but, faire apparaitre la reine parmi les 10 drag queens en concurrence. La scène drag française est mise en valeur dans cette nouvelle émission.

Drag queen ?

Dans le monde du spectacle, les drag queens sont les personnes qui développent une esthétique fondée sur les codes féminins stéréotypés. Leurs spectacles rassemblent, mode, humour ou encore chant et danse.

Légèreté et liberté seront les mots d’ordre de cette compétition. Avec de nombreuses épreuves, allant des défilés de mode, aux concours de maquillage et passant par des défis de danse ou de chant, les candidats seront soumis à différents défis pour se départager. Seront attendus, de nombreux invités prestigieux, acteurs de la mode, de la musique ou du cinéma.

Le Jury

Pour le rôle du jury, si Jean Paul Gaultier avait été mentionné, le public verra une équipe construite autour de Nicky Doll, la plus célèbre des drag queens et mannequin à succès avec des couvertures de Vogue ou Cosmopolitan. A ses côtés se trouvera le DJ et chanteur Kiddy Smile et figue de la scène parisienne qui s'est fait connaître du p^lus grand public pour être apapru dans l'album "Brol, la suite" de la chanteuse Angèle. Le duo sera complété par l’animatrice Daphné Bürki en charge de l’émission quotidienne de la chaine Culturebox.

Les participants ont été annoncés jeudi 2 juin, et deux drag queens de la région lyonnaise seront en compétition pour la meilleure drag queen française : Kam Hugh et Paloma.

Kam Hugh

Originaire d’Aubenas en Ardèche, Kam Hugh, est la première drag queen à avoir fait la couverture du magazine ELLE. Avec un compte Instagram de plus de soixante-dix mille abonnés, une chaine Youtube qui cumule plus de 4 millions de vues, Kam Hugh est une star des réseaux sociaux.

Elle est également maquilleuse professionnelle et performe en tant que drag queen dans toute l’Europe. C’est à travers l’émission RuPaul’s Drag Race que Kam Hugh découvre l’univers du drag, puis ensuite dans la scène parisienne qu’elle se fera connaitre.

Paloma

A 30 ans, Paloma, la candidate de Clermont Ferrand, va tenter sa chance pour être élue la meilleure drag queen. De ses déguisements d’enfant jusqu’au cours Florent, Paloma a toujours embrassé les rôles féminins. C’est avec RuPaul’s Drag Race que l’univers drag s’ouvre vraiment à Paloma pour autant.

Elle performe sur la scène parisienne en solo ou avec la troupe King Chefs & Drag Queens. Avec déjà un court métrage à son nom diffusé sur France 3 et primé au Festival Music & Cinema de Marseille, Paloma revient à l’écran pour tenter de devenir LA drag queen française.

Pratique :

L’émission sera lancée le samedi 25 juin à 20 heures et sera ensuite diffusée tous les jeudis à 20 heures sur France.tv.