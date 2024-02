L’Asvel éliminée de la Coupe de France de basket par Monaco

Battue 92-82 mardi soir pour la neuvième fois consécutive par Monaco, l’Asvel ne verra pas les quarts de finale de la Coupe de France.

Nouvelle désillusion pour l’Asvel face à son grand rival Monaco. Mardi soir en huitièmes de finale de la Coupe de France, les Villeurbannais se sont inclinés pour la neuvième fois consécutive, toutes compétitions confondues, face aux joueurs de la principauté. Victorieuse de la compétition en 2019 et 2021, puis finaliste malheureuse en 2023 face à Monaco, l’Asvel sort cette fois par la petite porte de la Coupe, après cette défaite 92-81.

"Il y avait une volonté de faire de belles choses"

Devant au score à seulement deux reprises durant la rencontre, (33-34, 16e, et 36-37, 17e), les Villeurbannais ont néanmoins longtemps fait jeu égal avec les champions en titre et leaders du championnat de France, avant de finalement être débordés dans le dernier quart-temps. "Il y avait une vraie volonté de faire de belles choses, voulait retenir à l’issue de la rencontre Pierrick Poupet, l'entraîneur de l'Asvel, selon des propos rapportés par l'AFP. Ils ont commencé beaucoup plus fort que la semaine dernière. Ce qui est signe de respect. Je suis satisfait de la façon, assez sereine, dont on est revenu. Ensuite, il faut reconnaître quand l'adversaire est supérieur. Mais j'espère qu'on les retrouvera prochainement pour pouvoir se réévaluer".

Prochain objectif pour l’Asvel, les quarts de finale de la Leaders cup, ce week-end face à Nanterre.