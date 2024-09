ZTL, Voies lyonnaises... Les opposants appellent à la "mobilisation générale" devant la Métropole de Lyon

Les opposants aux projets de réaménagements urbains à Lyon et dans sa métropole appellent à une "mobilisation générale".

Le collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon appelle "à la mobilisation générale des Lyonnais et des Grands Lyonnais", le lundi 30 septembre à 12 h 30 devant l'Hôtel de Métropole à Lyon à l'occasion du conseil métropolitain.

Regroupant plus de 10 000 signataires depuis début juin selon ses porte-paroles dénonce les projets de réaménagement de la Presqu'île de Lyon, notamment la mise en place d'une Zone à trafic limité, et s'est vu renforcer récemment par une trentaines de collectifs de l'agglomération, majoritairement créés pour s'opposer aux Voies lyonnaises.

"Faire du bruit et hausser le ton"

"Après échanges et discussions entre une trentaine de collectifs et associations de toute la Métropole ces dernières semaines et devant le mépris criant du maire de la ville de Lyon et du Président de la Métropole face à la contestation grandissante de citoyens, habitants, commerçants, opposés aux projets urbains en cours de déploiement et dont les conséquences sociales, économiques et environnementales sont injustes et désastreuses, les différents collectifs appellent désormais tous ensemble à une très large mobilisation des Lyonnais et des Grands Lyonnais", indiquent-ils dans un communiqué de presse.

Le collectif appelle ainsi les habitants à "venir faire du bruit et hausser le ton" pour manifester leur opposition aux aménagements en cours et à la "méthode verticale employée pour les imposer".

Pour rappel, lundi 23 septembre, l'Agence de la transition écologique, l'Ademe a publié un rapport indiquant que "les études d'opinion montrent que plusieurs mesures de réduction de la place de la voiture sont souhaitées par une majorité des habitants des villes". L'agence a notamment analysé une centaine de publications "afin de définir les caractéristiques d'une mesure de réduction de la place de la voiture socialement acceptée" ainsi que 12 sondages publiés entre 2016 et 2023.

