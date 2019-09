Zoo de Lyon : un nouveau rassemblement samedi pour libérer les animaux

Les militants demandent la fermeture du zoo du parc de la Tête d'Or. Ils manifesteront ce samedi.

Comme elle l'avait déjà fait cet été par deux fois, l'association "Rando pour la planète" va organiser un rassemblement ce samedi au parc de la Tête d'Or pour exiger la fermeture du zoo et la libération des animaux en captivité. Le rendez-vous a été donné à 14h45 devant la porte des Enfants du Rhône par les militants. Ils souhaitent notamment "faire fermer ce mouroir et faire en sorte que les animaux soient bien sur envoyés dans des lieux plus décents". Pour le moment, 18 personnes ont annoncé leur participation à ce rassemblement sur l'événement publié sur Facebook.