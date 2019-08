Lyon : "Rando pour la planète" réclame la fermeture du zoo de la Tête d'Or

L'association "Rando pour la planète" se mobilisera ce samedi 3 août au parc de la Tête d'Or pour exiger la fermeture du zoo.

Familière des opérations de nettoyage urbain, l'association "Rando pour la planète" s'attaque cette fois-ci au zoo du parc de la Tête d'Or, dans le 6e arrondissement de Lyon. Ce samedi 3 août, les militants se rassembleront à partir de 15h à la porte principale, pour "faire fermer ce mouroir et faire en sorte que les animaux soit bien sur envoyés dans des lieux plus décents". Ils dénoncent les conditions de vie des animaux, enfermés dans des enclos qu'ils estiment trop petits et soumis au tapage des visiteurs. Sur l'événement Facebook dédié, 49 personnes ont d'ores et déjà annoncé leur participation, et plus de 300 autres ont signalé s'y intéresser.