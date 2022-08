Week-end de l’Assomption : un samedi rouge les routes au départ de Lyon 

La circulation s’annonce particulièrement difficile ce samedi 13 août sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes au départ de Lyon. Bison Futé a placé en "rouge" la première journée de ce week-end prolongé.

Ce vendredi, le trafic est encore fluide sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes au départ de Lyon, avec une journée classée verte. Dans le sens des retours c’est un peu plus compliqué, mais les conditions de circulation ne sont pas encore trop dégradée avec une journée classée « orange".

Compliqué sur l'A7, A6, l'A43 et l'A48

Il ne devrait pas en être de même ce samedi, loin de là. Bison Futé a placé en « rouge » la première journée de ce week-end prolongé de l’Assomption. Des bouchons sont attendus tout le week-end en Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier sur l’autoroute A7 où la circulation s’annonce très difficile. Bison futé conseille aux automobilistes d'éviter d'emprunter l'A7 entre Lyon et Orange de 6 à 18 heures et dans le sens inverse de 9 à 19 heures.

Au départ de Lyon il est également recommandé d’éviter l’A43 jusque’à Chambéry entre 10 et 16 heures et l’A6 entre Lyon et Beaune, en Bourgogne, de 9 à 18 heures. Du côté des retours depuis Chambéry il est conseillé de ne pas emprunter l’A43 entre 9 et 13 heures et depuis Grenoble de ne pas s’engager sur l’A48 de 10 heures à midi.

Le trafic sera moins dense pour le reste du week-end, avec un dimanche "vert" dans les deux sens.