Rhône : le pic de la pluie d'étoiles filantes des Perséides attendu ce vendredi

C'est dans la nuit de vendredi à samedi que doit se produire le pic des Perséides, un essaim d’étoiles filantes qui est visible chaque année au mois d'août.

Depuis le début du mois d'août, les Perséides vous offre la possibilité d'observer un beau spectacle dans le ciel une fois la nuit tombée. Cet essaim d'étoiles filantes est visible chaque année au mois d'août, lorsque la Terre croise son chemin. Ce dernier est constitué des débris laissés par la comète Swift-Tuttle à proximité du Soleil.

Les poussières deviennent ensuite lumineuse lorsqu'elles pénètrent dans l'atmosphère terrestre. Elle forme ainsi une pluie d'étoiles filantes, qui ne sont donc pas vraiment stellaire malgré leur nom.

La pleine lune gâchera quelque peu le spectacle

Pour les voir, nul besoin de télescope ou de jumelles. Toutefois, l'endroit est très important pour pouvoir les apercevoir correctement. Pour des conditions idéales, il est conseillé de s'éloigner des villes et de la pollution lumineuse afin que le ciel soit le plus noir possible. Le pic de ce spectacle est attendu dans la nuit de vendredi à samedi. Toutefois, la pleine lune empêchera de percevoir toutes les étoiles prévues, surtout les plus petites.