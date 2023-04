Week-end de chassé croisé : autour de Lyon, l'A7 à éviter

Le week-end s'annonce chargé sur les routes entre les départs et les retours de vacances. Bison Futé annonce des difficultés de circulation en début d'après-midi dans la vallée du Rhône.

En raison du chassé-croisé des vacances, la circulation s'annonce intense sur les routes autour de Lyon et sur les autoroutes, puisque les vacances se terminent pour la zone A, et débutent pour la zone C. Ceux qui partent et ceux qui rentrent se croiseront donc pour ce quatrième week-end d'avril.

"La circulation va s’intensifier jusqu’en milieu de journée et les difficultés se prolongeront jusqu’en milieu d’après-midi", annonce Bison Futé, qui classe la circulation de ce samedi 22 avril en Orange en Auvergne-Rhône-Alpes. Le centre d'information routière préconise également d'éviter l'autoroute A7 entre Orange et Lyon de 14h à 19h.