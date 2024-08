Week-end de canicule à Lyon : où aller se baigner ?

Avec les fortes chaleurs annoncées, Lyon Capitale propose une sélection des meilleurs lacs pour se rafraîchir autour de la région lyonnaise.

Lac de Nantua (Ain)

A une heure de trajet en voiture de Lyon, le lac de Nantua est le plus grand lac naturel de l’Ain avec une superficie de 141 hectares (pour info, le parc de la Tête d'Or fait 105 hectares). Au centre d’un paysage de falaises, l’eau du lac varie du vert au bleu en fonction du soleil. Par temps de grand soleil, comme pour cette période de canicule, l’eau aura tendance à devenir verte. Des promenades de sept kilomètres se situent autour du lac qui possède également des activités aquatiques et des aires de pique-niques.

Lac du Paladru (Isère)

Lac d’origine glaciaire, son eau a une couleur turquoise qui rappelle les cartes postales. Un peu plus loin que les autres lacs, les Lyonnais peuvent profiter de plusieurs plages surveillées. En plus du lac, les baigneurs peuvent également se baigner dans des piscines et des spas, pour les adeptes du plus grand confort.

Les dimensions du lac, six kilomètres de long et 650 mètres de large, permet de nombreuses activités aquatiques, dont la pêche. Le lac abrite en effet une diversité importante de poissons.

Lac de Miribel-Jonage (Ain)

Pour ceux qui ont une patience chevillée au maillot de bain, le lac de Miribel-Jonage est le seul lac accessible par TCL, via la ligne N83. Si ce n’est pas celui qui possède les plus beaux paysages, il est tout du moins le plus accessible. Pour autant, ses plages sont facilement bondées .

Toujours est-il que le parc peut être l’occasion de profiter de promenades au frais et sans être entouré d’une foule de personne. Avec 2 200 hectares, le parc abrite une faune et une flore diversifiée.

Lac d’Aiguebelette (Savoie)

A environ une heure de route de Lyon, le lac d’Aiguebelette, en Savoie, est composé de paysages idylliques, pouvant rappeler la mer. Avec une longueur totale de 17 kilomètres de rives, les touristes ont le choix entre sept plages différentes.

De nombreuses activités sont proposées à la fois dans l’eau, sur terre et même dans le ciel, les alentours du lac étant équipés pour proposer de nombreux divertissements, du saut en parachute au parcours de canoë.

