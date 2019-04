Vous pouvez choisir le design du futur tram de Lyon, enfin pas vraiment

Alors que la saturation de certaines lignes TCL est encore pointée du doigt, malgré les efforts, les Lyonnais seront ravis d'apprendre qu'ils pourront choisir le design des futures rames de tram... enfin quelques éléments.

Joie de la communication quand tu nous tiens. Le Sytral a décidé de consulter les habitants de l'agglomération pour choisir le "design" des futures rames de tramway. Enfin... pas totalement, "choisir le design" est un bien grand mot puisqu'il est seulement possible de sélectionner six bâtiments emblématiques de la ville de Lyon dans une liste de neuf.

Ces six gagnants seront combinés dans une fresque qui habillera les futures rames de 43 mètres qui seront mises en service sur la ligne T4 début 2020. Le design, dont on ne verra pour l'instant strictement rien, devrait être ensuite déployé sur les autres lignes du réseau tramway.

La liste des propositions, en elle-même, ne devrait pas manquer de déclencher quelques débats :

Statue de Louis XIV (place Bellecour)

Fourvière

Tours de la Part-Dieu : Crayon, Incity & Oxygène

Musée des Confluences et pont Raymond Barre

Hôtel-Dieu

Cathédrale Saint-Jean

Parc Olympique Lyonnais

Gratte-Ciel de Villeurbanne

Opéra de Lyon

Il sera possible de voter sur le site internet du magazine numérique Sytral (voir ici). Il sera possible de voir le résultat durant cet été.

À l'heure où aucune station de métro à Lyon ne porte le nom d'une femme (lire ici), sortir la carte "monuments et lieux" est une belle occasion manquée. La campagne du Sytral sent légèrement la naphtaline. On pourra toujours voir les choses du bon côté, ces futures rames de 43 mètres permettront d'augmenter la capacité du réseau. Au final, qu'importe l'habillage, le plus important, c'est un réseau accessible, qui fonctionne !