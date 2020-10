Voitures de collection : La Traversée de Lyon a bravé la crise

Passée très proche d'être annulée, la 14ème édition de La Traversée de Lyon a finalement bien eu lieu ce dimanche dans les rues de la ville.

Le passage de Lyon en alerte maximale a fait craindre le pire aux passionnés de voitures de collection car tous, ou presque, avaient coché sur leur calendrier la date du dimanche 11 octobre, jour de La Traversée de Lyon.

Il faut dire que cette manifestation, qui vibre au son des vieux moteurs de voitures rétros, n'est pas passée loin de l'annulation à cause de la crise sanitaire qui touche la région et des grosses intempéries qui se sont abattues sur la ville dernièrement.

Mais après avoir du être repoussée à l'automne alors qu'elle était initialement prévu au printemps, la 14ème édition de cette traversée a finalement bien eu lieu ce dimanche, à la grande joie des passants et des nombreux participants, venus de toute la France pour parcourir Lyon au volant de leurs bolides.

Un évènement incontournable qui a lieu une fois par an et qui avait comme parcours un départ à l'hippodrome de la Tour de Salvagny pour débarquer ensuite dans Lyon le long des quais de Saône, avant de bifurquer sur Bellecour, puis de rejoindre l'avenue Berthelot et de repartir en direction à la Tour de Salvagny.