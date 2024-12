Visée par une enquête pour prise illégale d'intérêts, la maire LR de Décines porte plainte

La maire LR de Décines-Charpieu porte plainte pour dénonciation calomnieuse après qu'une enquête la visant a été ouverte par le parquet de Lyon pour prise illégale d'intérêts.

Visée par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Lyon pour "prise illégale d'intérêts" après une plainte contre X déposée par Farida Boudaoud, ancienne adjointe au maire de Décines-Charpieu sous l'exécutif socialiste (1997-2014), la maire LR de Décines-Charpieu a réagi dans un communiqué.

"Personne n'est dupe du calendrier"

L'édile estime que "personne n'est dupe du calendrier de ces manœuvres : à un an et demi des élections municipales, elles visent à essayer de me salir de la part de gens qui n'ont ni bilan, ni projet pour les Décinois".

Pour rappel, l'enquête concernerait notamment une opération immobilière avec du favoritisme et un arrangement personnel avec une société, orchestrés par l'édile et vice-présidente à la Région.

Laurence Fautra "nie catégoriquement les accusations grotesques" indique-t-elle et explique qu'elle demandera au procureur de la République d'être entendue "afin de fournir toutes les explications qui lui paraîtront utiles". Elle précise par ailleurs qu'elle va porter plainte pour dénonciation calomnieuse.