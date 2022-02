Vincent Goutagny (LO) : "Le camp du travail a une force" (vidéo)

Métropole de Lyon. Vincent Gouttagny, porte-parole régional de Lutte Ouvrière, est l’invité de 6 minutes chrono. Il évoque la candidature à l’élection présidentielle de Nathalie Arthaud.

Alors que de nombreux candidats peinent à réunir les 500 signatures nécessaires pour se présenter à l’élection présidentielle, Lutte Ouvrière a déjà validé le billet d’entrée dans la course à la fonction suprême de sa candidate Nathalie Arthaud. “C’est le fruit d’un travail militant. Nous avons discuté avec les maires et un certain nombre ont un sens démocratique. Dans les petites communes, ce sont aussi des travailleuses, des travailleurs qui voient les dégâts que font les inégalités dans la société. Ils sont en première ligne”, assure Vincent Goutagny.

Comme tous les cinq ans, Lutte Ouvrière mène campagne sur la revalorisation des salaires à 2000 euros et se veut le parti des travailleurs. “Ils n’ont pas conscience de leur force (…) Ces 2000 euros il faut aller les chercher. Il faut contraindre les grands partons à lâcher le pognon. Le camp du travail a une force”, assure Vincent Goutagny.