Villeurbanne : un mois d’actions et d’animations pour accompagner les étudiants à la rentrée

Alors que la rentrée universitaire se dessine et que les étudiants retrouveront dès le mois de septembre les cours en présentiel, les services de la mairie de Villeurbanne se mobilisent pour les accueillir dans la ville limitrophe de Lyon.

Dès le mois de septembre, les étudiants retrouveront les bancs de l’université, après un an et demi de cours à distance, pour certains. Un moment attendu avec impatience, depuis de longs mois, par nombre d’entre eux. Afin de les aider dans "leur installation et leur quotidien à Villeurbanne", les services de la ville se mobiliseront du 6 au 24 septembre à l’occasion du "mois étudiant".

Pendant cette période "des actions et animations" leur seront proposées par le Bureau Information jeunesse. Logement, emploi et mobilités à l’international seront autant de questions abordées au travers de temps d’information. Des sessions de jobs dating seront également mises en place tous les mercredis et jeudi de 16h30 à 18 heures.

Une gratiferia étudiante

En soirée, les étudiants sont aussi invités à participer à des moments de rencontres et de détentes autour, notamment, d’activités de gaming, d’ateliers de création de médias ou encore de fabrication de serviettes hygiéniques lavables.

Tout au long du mois, l’association étudiante Gaelis sera également mobilisée aux côtés de la Ville afin d’organiser une Gratiferia (un marché gratuit) à destination des étudiants. Équipements d’intérieur, appareils et ustensiles de cuisine, petit électro-ménager, en état de marche, meubles, etc., les habitants sont invités à donner les objets dont ils n’ont plus l’utilité. Pour cela il leur suffit de les déposer au bureau information jeunesse, situé au 15 rue Michel-Servet, pendant les horaires d’ouverture. Les objets collectés seront ensuite offerts aux étudiants, sur présentation de leur carte, le 25 septembre de midi à 17 heures.

Plus d'informations sur le site de la ville de Villeurbanne ou via bij@mairie-villeurbanne.fr