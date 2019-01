Villeurbanne : un immeuble attaqué à l'arme automatique

A 33 ans, un Villeurbannais a ouvert le feu sur une façade d'immeuble ce mercredi.

Plus de peur que de mal pour les habitants d'un immeuble allée des Cèdres à Villeurbanne. Il est environ 20h30 lorsque ce mercredi, un homme âgé de 33 ans se dirige vers l'immeuble et tire, à cinq reprises, dans la façade. Pistolet automatique au poing, le Villeurbannais touche trois fois la façade de l'immeuble, sans que personne ne soit blessé, rapporte Le Progrès. L'individu a rapidement été interpellé par la brigade anti-criminalité (BAC).

Près de soixante antécédents judiciaires

Mais le travail n'est pas terminé pour la brigade qui arrête le Villeurbannais. Dans son véhicule, ils trouvent un autre pistolet, mais aussi 26g de résine de cannabis, et de quoi confectionner des barrettes, destinées à la vente. Plus tard à son domicile, ce sont quarante cartouches de calibre 7,65mm, celui avec lequel il a tiré sur l'immeuble, mais aussi plus de 4 000 euros, et tout le nécessaire pour conditionner les stupéfiants qui se retrouvés par les forces de l'ordre. Entendu par les enquêteurs, il a avoué avoir tiré sous le coup de la colère, sans révéler le nom de la personne qu'il visait. Il a aussi reconnu la consommation de drogue, mais nie le trafic. Présenté au parquet ce vendredi, il a été placé en détention provisoire, et une expertise psychologique a été demandée. Au compteur, l'homme cumule déjà une soixantaine d'antécédents judiciaires.