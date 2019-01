Villeurbanne maintient la semaine de 4 jours et demi à l'école

Contrairement à Lyon qui est repassée à la semaine de 4 jours, la ville voisine de Villeurbanne a fait le choix de conserver un rythme scolaire de 4 jours et demi d'école.

La ville de Villeurbanne a lancé une concertation et un bilan partagé de neuf mois autour des rythmes scolaires et a finalement décidé de maintenir la semaine de classe à quatre jours et demi. Un choix différent du voisin lyonnais qui est repassé à la semaine de quatre jours. La ville de Villeurbanne assure que “cette organisation s’accompagnera de modifications et d’améliorations des temps périscolaires avec notamment des activités adaptées aux tranches d’âge, une meilleure prise en compte de la fatigue, un accueil des enfants dès 7 h 30 pour répondre aux besoins de garde des familles et davantage de souplesse pour venir les récupérer entre 17 h et 18 h.” Dans le détail, à partir de 2019, la municipalité explique qu'un “plan de prévention sur le sommeil prévoira l’aménagement d’espaces pour la relaxation et la formation des agents pour une meilleure gestion de la fatigue des enfants (mieux la détecter et appréhender leur rythme entre 2 et 11 ans)” et que des activités périscolaires différentes selon les tranches d’âge vont être proposées “avec le maintien de thématiques fortes telles que l’éducation aux médias, la citoyenneté, les résidences d’artistes”.