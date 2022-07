Villeurbanne : l’Asvel prolonge Youssoupha Fall jusqu’en 2024

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Arrivé l’été dernier à l’Asvel, le pivot sénégalais a prolongé son contrat avec le club villeurbannais. L’immense pivot de 2,21m à signé jusqu’en 2024.

En un an, Youssoupha Fall s’est imposé comme un élément essentiel de l’équipe de TJ Parker sacrée championne de France, pour la 21e fois, il y a quelques semaines. Avec ses 2,21m, le pivot sénégalais de 27 ans est l’un des artisans du titre après avoir pesé pendant les phases finales où il a enregistré une moyenne de neuf points et 6,1 rebonds.

Arrivé en prêt à l’Asvel au mois d’août 2021, le club villeurbannais et lui se sont mis d’accord pour prolonger son contrat jusqu’en 2024. "Fort d'une expérience déjà très solide en Euroligue (88 matchs joués en 3 saisons), « Youss » poursuit l'aventure au club avec la même détermination et la volonté de voir encore plus haut !", a écrit le club dans un communiqué.