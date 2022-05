Du 5 mai au 5 juin, la marionnette géante Tchangara, accompagnée d'acrobates et de danseurs, déambulera dans les rues de Villeurbanne.

Habitants de Villeurbanne, ne vous inquiétez pas si vous croisez par hasard une marionnette géante au coin de votre rue. Il s'agit de Tchangara, qui du haut de ses 9,5 mètres de haut, sillonnera cinq quartiers entre le 5 mai et le 5 juin. Pour l'accompagner, circassiens, acrobates et autres danseurs suivront également ses pas.

Une longue balade à travers Villeurbanne

Tchangara, qui a été créé en Côte d'Ivoire, déambulera tout d'abord sur le campus de l’INSA jeudi de 13 à 15 heures. Ensuite, vous le retrouverez les 11 au 12 mai aux Buers, les 18 et 19 à Cusset, le 25 à St-Jean et le 26 aux Puces du Canal. Il sera le 1er et le 2 juin à la ZAC Gratte-ciel et finira son périple le 5 juin au parc de la Feyssine au festival Réel.