Une nouvelle défaite pour son dernier déplacement en Euroligue. Que la saison européenne fut longue pour l'Asvel Villeurbanne. Les joueurs de TJ Parker se sont lourdement inclinés 94-73 sur le parquet de Maccabi Tel-Aviv pour ce qui était le dernier match d'Euroligue à jouer à l'extérieur de la saison. Les Israéliens s'assurent une place dans les 8, synonymes de play-offs tandis que cette nouvelle désillusion fait tomber les Rhodaniens à la 14e place. Et il ne reste plus qu'un match à jouer.

Et les basketteurs villeurbannais devront faire mieux et tenter de terminer sur une bonne note. Ils recevront jeudi 7 avril, l'Olimpia Milan à l'Astroballe pour éviter une vingtième défaite européenne cette saison. Mais le défi est de taille puisque les Italiens pointent à la 4e place d'Euroligue.

Avant de se concentrer sur les dernières ambitions européennes, l'Asvel recevra le Portel, dimanche 3 avril. Coup d'envoi à 17 heures.

🏀 Défaite logique pour nos Villeurbannais qui ne méritaient toutefois pas ce tel écart...

🔜 On relève la tête et on se concentre pour le match de dimanche face à @ESSMbasket

