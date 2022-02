L'Asvel enchaîne un sixième revers consécutif en Euroligue. À l'Astroballe de Villeurbanne, les hommes de TJ Parker se sont inclinés face à l'Alba Berlin (80-82) au terme d'une rencontre disputée.

En grande forme en championnat de France avec huit victoires consécutives, l'Asvel n'y arrive décidément pas en Euroligue. Lors de la réception de l'Alba Berlin sur le parquet de l'Astroballe Villeurbanne, pour le compte de la 28e journée de championnat, les hommes de TJ Parker n'ont pas démérité. Mais ces derniers ont fini par céder face à leur adversaire du soir (80-82), qui leur passe devant au classement.

Depuis quelques semaines, à l'Asvel, c'est le jour et la nuit : huit victoires consécutives en Betclic Elite pour six défaites de rang en Euroligue. Sur un rythme effréné, les Rhodaniens vont bénéficier d'une pause suite à l'annulation du match face au Zenith prévu le 1er mars. En cause : l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "On ne peut pas accepter la situation qui est totalement à l'opposé de nos valeurs. Il est hors de question d'envoyer notre équipe en Russie", déclarait notamment Tony Parker.