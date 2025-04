Villeurbanne : l'aménagement de la ZAC Saint-Jean confié à une entité du groupe SERL

Dans le cadre des travaux d'aménagement de la ZAC Saint-Jean à Villeurbanne, la Métropole de Lyon a retenu la société publique locale MLAC.

Comme délibéré lors du dernier conseil métropolitain, la Métropole de Lyon a confié à la nouvelle société publique locale (SPL) MLAC, entité du groupe SERL, l'aménagement du quartier Saint-Jean Sud à Villeurbanne pour une durée de 15 ans. Pour la collectivité lyonnaise, la concession s'élève à 59,8 millions d'euros en participation d'équilibre, et à 6,6 millions d'euros pour la Ville de Villeurbanne.

Dans un communiqué, le maire Cédric Van Styvendael se félicite : "L’aménageur, c’est le chef d’orchestre du projet urbain. C’est lui qui met en musique le travail de tous ceux qui y œuvrent". Ce projet inclut un programme de construction de 140 000 m2 de surface de plancher : 1 800 logements collectifs, des services et commerces, environ 8 000 m2 d'équipements publics mais aussi 9 000 m2 d'activités productives ou de tertiaire.

L'arrivée de la ligne de tramway T9 et des Voies lyonnaises n°1, 5 et 9 doivent aussi désenclaver ce quartier de Villeurbanne, comptant 4 000 habitants et 200 entreprises.

