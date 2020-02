Villeurbanne : Festival Broc O'Clock au cinéma le Zola ce dimanche

Dimanche matin, un festival aux allures british se tiendra au cinéma le Zola de Villeurbanne. Le Broc O'Clock propose de vous plonger dans l'ambiance du célèbre marché aux puces Camden Market.

Un petit-déjeuner avec des pâtisseries anglaises accueillera les gourmands. De nombreux stands d'artistes et de créateurs seront installés ainsi qu'un atelier de sérigraphie. L'occasion de dénicher des objets culturels anciens de toutes sortes : vinyles, CD, livres, magazines et DVD, mais aussi des objets de décoration et des vêtements vintage.

La boutique lyonnaise de vinyle Tiki Vinyle Store sera présente. Le cinéma Le Zola propose également une vente d'affiches à prix cassés.