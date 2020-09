Villeurbanne : des drogues dures et des armes saisies chez un garagiste

54 g de résine de cannabis, 82 g de cocaïne et 533 g d’héroïne et deux pistolets automatiques ont été saisis ce mercredi dans un garage automobile de Villeurbanne.

Ce mercredi aux alentours de 19h, avenue de Verdun, un Caluirard d'une trentaine d'années (1 antécédent judiciaire) et un Villeurbannais de 29 ans ont été interpellés. Lors du contrôle d’un garage automobile, les policiers ont découvert des travailleurs au noir et divers produits stupéfiants (54 g de résine de cannabis, 82 g de cocaïne et 533 g d’héroïne), des armes et munitions de catégorie B (2 pistolets automatiques de calibre 6,35 avec 9 cartouches et 7,65 avec 33 cartouches) et 6 000 euros.

Placés en garde à vue et auditionnés par les enquêteurs, le gérant et son frère reconnaissaient partiellement les faits, dont le travail dissimulé. Le premier a reçu une composition pénale pour le travail dissimulé. Il va être présenté au parquet ce vendredi pour les autres infractions en vue d’une comparution immédiate. Le second est laissé libre après notification d’une obligation de quitter le territoire français avec saisie de son passeport.