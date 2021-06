Villeurbanne : accident spectaculaire entre un tramway et une voiture

Mardi soir, une voiture en délit de fuite a percuté un tramway de la ligne T1 à Villeurbanne, dans le secteur de La Doua, près de l'arrêt Condorcet. Bilan : trois blessés.

Dans la soirée de mardi, vers 21h50, une voiture est entrée en collision avec un tramway T1, Boulevard du 11 novembre 1918 à Villeurbanne. Le choc a fait dérailler le tramway, et blessé trois personnes : le conducteur TCL, et les deux occupants du véhicule.

Ces deux derniers ont été transportés en urgence absolue à l'hôpital Lyon-Sud et Herriot. Le conducteur du tramway a, quant a lui, été plus légèrement blessé et lui aussi transporté jusqu'à l'hôpital Édouard Herriot.

La voiture aurait refusé d'obtempérer à un contrôle de police, avant de percuter le tramway.

@CNEWS Deux hommes on été arrêtés par la police après avoir choqué contre le Tramway dans le carrefour du Blvd. 11 Novembre 1918 avec Condorcet, à #Villeurbane. pic.twitter.com/IqNkPXtLkV — benduveau (@benduveau1) June 8, 2021

Spectaculaire, l'accident aurait nécessité l'intervention d'une vingtaine de sapeurs-pompiers, et sept véhicules de secours, selon le Progrès.

Suite à cela, le trafic des lignes T1 et T4 ont été fortement perturbés jusqu'à ce matin, 8h10, après que le tramway accidenté a été dégagé.