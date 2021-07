ViaRhôna : les cyclistes peuvent réserver une place dans deux TER d'Avignon vers Lyon cet été

Depuis le 3 juillet et jusqu'au 19 septembre 2021, les week-ends et jours fériés, les voyageurs peuvent réserver un accès vélos dans deux trains sur la ligne Avignon-Lyon.

Les cyclistes qui empruntent la ViaRhôna cet été pourront réserver une place garantie dans un train retour vers Lyon. Cette offre à 3 euros par vélo, en plus de l'achat du billet, appelée TER cyclo, s'applique les week-ends et les jours fériés, sur deux trains qui partent d'Avignon vers Lyon. Elle s'applique du 3 juillet au 19 septembre 2021. La place pour le vélo peut être réservée en ligne, et chaque train dispose de 25 places réservées.