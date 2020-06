Vers une vague de chaleur à Lyon la semaine prochaine ?

Les masques pourraient être difficiles à porter dans le métro ces prochains jours. Une vague de chaleur est annoncée à Lyon la semaine prochaine, avec de possibles risques de canicule si le mercure reste au-dessus de la barre des 20 degrés.

Après plusieurs jours marqués par les risques d'orage, place à l'été à Lyon. Selon les prévisions de Météo France, le mercure va grimper d'un coup avec des températures estivales.

À partir du milieu de la semaine prochaine, un air chaud, venu d'Espagne devrait faire monter le mercure, tandis les journées seront marquées par un temps sec et ensoleillé, de plus en plus chaud. Mercredi, le thermomètre pourrait afficher 30 degrés à Lyon, avant de grimper jusqu'à 34 degrés dès jeudi. Selon Météo France, les températures devraient ensuite rester stables les jours suivants oscillant entre 30 et 32 degrés, si les prévisions sont confirmées.

Ces données ne prennent pas en compte les îlots de chaleur dans Lyon, où le béton et le goudron contribuent parfois à accentuer les températures en journée comme de nuit. Néanmoins, on devrait rester loin du record des températures pour un mois de juin, 38,4 degrés le 22 juin 2003 (égalé le 27 juin 2019).

Par ailleurs, le mercure ne devrait pas descendre sous les 20 degrés la nuit à Lyon, durant plusieurs jours consécutifs, tandis que la qualité de l'air devra être attentivement surveillée. Retour du trafic et fortes chaleurs : les ingrédients pour un pic de pollution à l'ozone pourraient être réunis.